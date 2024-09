Se non dovesse andare, quattro candidati al suo posto

Nel caso in cui la stagione del Milan di Fonseca non dovesse decollare, si fanno i noni di Igor Tudor, Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri ed Edin Terzic per la sua sostituzione. Prima della sosta, i rossoneri affronteranno Lecce in casa e Fiorentina in trasferta in campionato e, nel mezzo, Bayer Leverkusen - in Germania - per la seconda partita di Champions League.