Gabbia : "Insuperabile in area, sempre in anticipo, timbra un derby indimenticabile col gol dell'1-2 davanti a Spalletti. Meglio gli stranieri …?". Voto 7,5 .

Tomori : "Spiace non vedere più il Tomori dei primi tempi, quando ci chiedevamo perché Southgate non lo chiamasse. Però qui si dimostra affidabile". Voto 6 .

Reijnders : "Qualche patema all’inizio in una posizione non ideale, a due. Ma poi libera corsa e creatività, spacca l’Inter e batte la punizione decisiva". Voto 7 .

Pulisic: "Non poteva reggere per 90 minuti il ritmo iniziale. Ma semina il panico tra i rivali, gol strepitoso compreso, e se si accentra fa molto male". Voto 7. Dal 78' Okafor: "Sostituisce Pulisic e ha l’occasione più facile del mondo per segnare l'1-3: neanche lui sa come si fa a sbagliare un gol così". Voto 5,5.