Pagelle Inter-Milan, i voti di Tuttosport: Leao, tanta attesa per nulla

Le pagelle del derby Inter-Milan 1-0, semifinale di ritorno di Champions League. Voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport'

Le pagelle del derby Inter-Milan 1-0, semifinale di ritorno di Champions League. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Derby Inter-Milan 1-0, le pagelle rossonere di 'Tuttosport' — Maignan: "Con Džeko deve avere qualche conto in sospeso, a giudicare dell’ennesimo miracolo che produce su una conclusione del centravanti interista: all’andata era di piede, stavolta di testa ma il risultato è lo stesso". Voto 7.

Calabria: "Ha ben altra attenzione rispetto alla gara di andata, quando era stato una groviera". Voto 6.

Thiaw: "Gioca al posto del declinante Kjær e non combina guai". Voto 6. Dal 64' Kalulu: "Sesquipedale l’errore che commette sul gol dell’Inter quando, in teoria, c’era ancora spazio per la rimonta". Voto 4,5.

Tomori: "Lotta come un leone limitando i danni su Lautaro". Voto 6,5.

Theo Hernández: "Si presenta con un gran tiro che mette i brividi a Onana, ma è un fuoco fatuo: pure stavolta mostra di avere le gomme sgonfie". Voto 5,5.

Tonali: "È decisamente più in partita rispetto all’andata e tutto il Milan ne trae ovviamente beneficio". Voto 6.

Krunić: "Dà fisicità a un Milan che ne ha poca al cospetto degli interisti". Voto 6.

Messias: "Evanescente come sette giorni fa". Voto 5. Dall'82' Saelemaekers: "Non giudicabile". Senza voto.

Brahim Díaz: "Ha l’occasione di cambiare la storia dell’EuroDerby all'11’ ma calcia in modo maldestro un rigore in movimento favorendo la parata di Onana: errore gravissimo". Voto 5. Dall'82' Origi: "Non giudicabile". Senza voto.

R. Leão: "Si accende in una sola occasione (quando forse commette però un mani in avvio dell’azione). Non è al top, ma soprattutto è ben controllato e, alla lunga, scompare". Voto 5.

Giroud: "In mezzo con Acerbi non la prende mai". Voto 5.

Mister Pioli: "Il Milan gioca con ben altro piglio rispetto all’andata, ma in attacco produce pochissimo e così la rimonta rimane un sogno". Voto 5,5. Mercato, Milan sul pupillo di Maldini >>>