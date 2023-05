Calciomercato Milan – Difesa, mossa concreta per il pupillo di Maldini

Il sogno è sfumato. Con la sconfitta rimediata anche ieri sera nel derby di Milano contro l'Inter, valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League, il Milan ha dovuto rinunciare a volare a Istanbul per la finale del torneo. Ora Davide Calabria e compagni dovranno rituffarsi sul campionato: ci sono tre partite - contro Sampdoria, Juventus e Verona - da vincere per tentare di arrivare al quarto posto, che vorrebbe dire tornare a giocare la Champions anche nella stagione 2023-2024. Sarebbe molto importante per vari motivi.