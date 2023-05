Pagelle Inter-Milan, i voti di Gazzetta: Theo Hernández trasparente

Le pagelle del derby Inter-Milan 1-0, semifinale di ritorno di Champions League. Voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Le pagelle del derby Inter-Milan 1-0, semifinale di ritorno di Champions League. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Derby Inter-Milan 1-0, le pagelle rossonere de 'La Gazzetta dello Sport' — Maignan: "Prenderà anche gol sul suo palo, ma para Barella (ok, non valeva), cancella Džeko in girata, dice no a Lautaro che vorrebbe il bis". Voto 6.

Calabria: "Dimarco stavolta non dà fastidio, certo sarebbe servito altro: al di là di quel cross per Leão, non fa nulla per spaventare l’Inter". Voto 6.

Thiaw: "L’Inter, con lui, fa meno paura: regge, chiude una palla di Dumfries a Lautaro. Oltre 300 minuti in Champions, mai preso gol". Voto 6. Dal 64' Kalulu: "Un cortometraggio horror: in cinque minuti fa segnare Lautaro, poi lo perde su un lancio e il 'Toro' quasi raddoppia". Voto 4,5.

Tomori: "Con Džeko e Lautaro è dura, Fik è in apprensione sempre, va sotto quasi mai e vince un duello a tutto campo col Toro". Voto 6.

Theo Hernández: "Il Milan ha bisogno di lui, ma Theo, peggiore all’andata, è trasparente al ritorno: malissimo. Un tiro all’inizio, poi nulla". Voto 5.

Tonali: "Hanno scoperto che Saturno ha 145 lune. Il Milan, uguale: emotivamente gira intorno a lui. La giocata di forza su Mkhitaryan per l’occasione di Brahim Díaz è l’unico momento in cui Pioli spera. Nella sua metà campo soffre, ma c’è sempre". Voto 6,5.

Krunić: "Si abbassa tra i centrali, recupera 10 palloni, soffre il giusto. Chiedergli di bussare anche a casa Onana sarebbe troppo". Voto 6.

Messias: "La condizione c’è. La buona volontà, idem. Manca qualità per fare la differenza: due buone giocate, due cross imprecisi". Voto 5,5. Dall'82' Saelemaekers: "Fuori a sorpresa, non ha la chance di far cambiare idea a Pioli". Senza voto.

Brahim Díaz: "Il gate per Istanbul apre alle 21.11: gran giocata di Tonali ma Brahim a porta aperta calcia piano. Avesse segnato lì, chissà. Dopo? Si muove ma gioca con l’inchiostro simpatico: non resta nulla. Quando ha una mezza chance in transizione, crossa alto". Voto 4,5. Dall'82' Origi: "Dentro quando gli interisti stanno già cantando sulle tribune". Senza voto.

R. Leão: "Un flash del giocatore che è (ma calcia fuori). Per il resto, innocuo. Di testa deve crescere: ha una palla buona, cerca Messias". Voto 5.

Giroud: "Ha bisogno di una vacanza o almeno di tre giorni off: sta male, sbaglia una sponda banale ma dà tutto, rientrando anche su Džeko". Voto 5.

Mister Pioli: "Tonali sulla trequarti ha senso, il Milan aggressivo anche. Avesse trovato un gol, chissà. Così vengono fuori i limiti di una stagione e di questo momento: Milan stanco, senza soluzioni offensive, con poca qualità per andare a Istanbul". Voto 5.