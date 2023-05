Pagelle Inter-Milan, i voti del CorSport: Theo soffre, Leao non brilla

Thiaw : "Lautaro è un pessimo cliente perché dà per perso nemmeno un pallone. Gli va meglio con Džeko, che ha l’obbligo di marcare a uomo in occasione di ogni calcio piazzati. Nella ripresa cede ai crampi e deve uscire". Voto 6 . Dal 64' Kalulu : "Sbaglia la copertura su Lautaro, che gli sfila alle spalle, ritrovandosi solo davanti a Maignan. Certe disattenzioni, un anno fa, non le commetteva". Voto 5 .

Tomori : "Non è impeccabile nei corpo a corpo, soprattutto quando gli capita Lautaro. Resta basso nell’azione del gol nerazzurro e così l’argentino resta in gioco". Voto 6 .

Theo Hernández : "Spaventa il 'San Siro' nerazzurro con un sinistro ciclonico, che sorvola di poco la traversa. Più che spingere, accompagna Leão e asseconda gli sganciamenti di Tonali. In fase di non possesso soffre l’esuberanza di Dumfries". Voto 5,5 .

Krunić : "Il Milan non può permettersi di scoprire la mediana. Così è lui l’elemento che deve dare equilibrio, restando basso e permettendo a Tonali di avanzare. Inevitabile, quando l’Inter recupera palla, finire in inferiorità". Voto 5,5 .

Messias : "Scelto per aver più qualità e uno contro uno al momento di attaccare. Dà la sensazione, però, di non essere al meglio fisicamente, quindi con il passare dei minuti si spegne". Voto 5,5 . Dall'82' Saelemaekers : "Entra quando Istanbul è già un miraggio". Senza voto .

Brahim Díaz : "Quando Tonali sale, lui si abbassa per ricevere palla e puntare la porta. L’Inter deve ricalibrarsi per leggerne i movimenti, provoca qualche brivido, tanto che ha sui piedi la prima palla-gol del match, disinnescata però da Onana". Voto 5,5 . Dall'82' Origi : "Vale lo stesso discorso di Saelemaekers: dentro quanto il sogno è sfumato". Senza voto .

R. Leão: "Con il dubbio di un fallo di mano, la prima volta che trova spazio davanti, affonda in area di rigore e sfiora il palo lungo di Onana. Ma è l’unico lampo dentro 90’ in cui dà l’impressione di essere condizionato dalle scorie del guaio fisico che lo aveva tolto dall’andata. Ad un certo punto si lamenta del poco coinvolgimento dei compagni. Ma è lui per primo a non farsi trovare". Voto 5,5.