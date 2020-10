Pagelle Celtic-Milan, i voti alla prestazione di Tonali

Pagelle Celtic-Milan, ecco come ha giocato il giovane Tonali

PAGELLE CELTIC-MILAN – Sandro Tonali, classe 2000, è stato autore di una partita tutt’altro che da ricordare in occasione di Celtic-Milan di Europa League. Tonali, sceso in campo dall’inizio, ha giocato per tutti i 90′. Sì, ma come? Analizziamo voti e giudizi della gara di Tonali basandoci su quanto pubblicato dai quotidiani, sportivi e non, oggi in edicola.

Corriere della Sera – Tonali, voto 5,5.

Repubblica – Tonali, voto 6.

Gazzetta dello Sport – Tonali, voto 5,5: “La prima da titolare in Europa con la maglia del Diavolo deve avergli fatto un certo effetto, perché per buona parte della gara stenta un po’. Appoggi imprecisi, uscite rischiose. Perde Mohamed Elyounoussi sul gol. Meglio nel finale”.

Corriere dello Sport – Tonali, voto 5: “Debutta in Europa ed inizia la partita con tre errori consecutivi. È troppo timido, sembra quasi emozionato. Gioca a rimorchio di Franck Kessié e fatica a trovare i riferimenti giusti. Perde poi il contatto da Elyounoussi sull’angolo del gol scozzese, ma c’è una bella differenza di statura a sfavore dell’ex bresciano. Chiude prendendo un giallo. Non proprio una bella serata”.

Tuttosport – Tonali, voto 6: “Un po’ timido, almeno inizialmente. Sente di sicuro la responsabilità ed il peso della maglia. Ma un secondo tempo in crescita gli consente di arrivare comunque alla sufficienza, almeno come incoraggiamento”.

La media voto, nelle pagelle di Celtic-Milan, per Tonali, si attesta a 5,6. Una prestazione insufficiente: Tonali dovrà necessariamente migliorare se vorrà giocare titolare con più costanza. LE PAGELLE POST-PARTITA COMPLETE DI CELTIC-MILAN DI EUROPA LEAGUE >>>