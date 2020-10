Pagelle Celtic-Milan, i voti alla prestazione del norvegese Hauge

Pagelle Celtic-Milan, ecco come ha giocato il norvegese Hauge

PAGELLE CELTIC-MILAN – Jens Petter Hauge, classe 1999, ha siglato ieri sera, al ‘Celtic Park‘ di Glasgow, il suo primo gol con la maglia rossonera. La rete è giunta al 92′ di Celtic-Milan di Europa League. Hauge ha sfruttato un assist di Alexis Saelemaekers per infilare il portiere del Celtic e chiudere il match. Ma come ha giocato l’ex Bodø/Glimt in Scozia? Analizziamo voti e giudizi della partita di Hauge basandoci su quanto pubblicato dai quotidiani, sportivi e non, oggi in edicola.

Corriere della Sera – Hauge, voto 6,5.

Repubblica – Hauge, voto 6,5.

Gazzetta dello Sport – Hauge, voto 7: “Il primo gol in rossonero arriva già alla seconda apparizione ed è un gran bell’auspicio. Soprattutto, è il gol che consegna la tranquillità degli ultimi istanti”.

Corriere dello Sport – Hauge, voto 6,5: “Rincorre Jeremie Frimpong che gli scappa sullo scatto. Ma, al momento buono, ecco lo spunto micidiale. Scappa via a Shane Duffy e batte Vasilios Barkas in uscita. È la sua prima rete da rossonero”.

Tuttosport – Hauge, voto 7: “Un gol che testimonia la volontà del suo acquisto”.

La media voto, nelle pagelle di Celtic-Milan, per Hauge, si attesta quindi a 6,7. Una prestazione molto buona, che lascia ben sperare anche per i prossimi match. LE PAGELLE POST-PARTITA COMPLETE DI CELTIC-MILAN DI EUROPA LEAGUE >>>