Pagelle Cagliari-Milan 1-3, i voti di Gazzetta: “Adli guida i rossoneri”

Le pagelle di Cagliari-Milan 1-3 , partita della sesta giornata della Serie A 2023-2024 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Cagliari-Milan 1-3, le pagelle rossonere de 'La Gazzetta dello Sport'

Sportiello: "Non può niente sul bolide ravvicinato di Luvumbo. Per il resto para tutto, compresa l’ultima insidia di Oristanio, non banale". Voto 6,5.