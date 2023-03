Pagelle Cagliari-Milan primavera 0-1: Foglio, che prestazione. Zeroli, gol e tre punti

Il Milan primavera di Ignazio Abate ha vinto 1-0 in trasferta contro il Cagliari grazie ad un gol di Zeroli: le pagelle della nostra redazione

Enrico Ianuario

Dopo il successo in Youth League, il Milan di Ignazio Abate conquista una vittoria importante anche in campionato. I rossoneri oggi hanno vinto in trasferta contro il Cagliari 1-0 grazie ad un gol di Kevin Zeroli, arrivato allo scadere del primo tempo. Ecco, di seguito, le pagelle dei ragazzi di Abate secondo la nostra www.

Difesa — Bozzolan, voto: 7. Uno dei più propositivi sin dai primi minuti di gioco. Grande corsa dal primo all'ultimo istante del match, tanti ottimi spunti e serve anche un cioccolatino ad inizio gara che non viene scartato da Zeroli.

Centrocampo — Zeroli, voto: 6.5. La sua fisicità e i suoi strappi mettono in difficoltà il centrocampo avversario. Sfiora il gol ad inizio partita, si riscatta splendidamente sul finale di primo tempo. Seconda rete consecutiva dopo quella in settimana in Youth League.

Foglio, voto: 7.5. Svolge il lavoro sia di impostazione che di interdizione in maniera sublime. A centrocampo è ovunque e gli avversari devono usare le maniere forti per fermarlo. Mette anche dei palloni interessanti al servizio dei compagni. Ottima prova la sua, il migliore in campo.

Attacco — Traore, voto: 6.5. In un modo o nell'altro, il suo zampino c'è sempre. Il gol di Zeroli arriva da una sua clamorosa traversa. Per il resto gara di grande corsa e intensità, ha una marcia diversa rispetto agli avversari.

Mangiameli, voto: 6. Si vede poco, ma quando ha l'occasione cerca di colpire. Va vicino al gol quando il risultato era ancora sullo 0-0, ma una grande parata del portiere avversario gli nega la gioia del gol.

