Pagelle Borussia Dortmund-Milan 0-0, i voti del CorSport: “Giroud a secco”

Calabria : "Malen è un cliente scomodissimo". Voto 5 . Florenzi : "Prezioso in fase di copertura, leader nell’aiutare i compagni". Voto 6 .

Thiaw : "Un derby per l’ex Schalke. Sempre sul pezzo". Voto 6,5 .

Tomori : "Attento agli inserimenti di Reus e al gioco in area di rigore di Fullkrug, si spinge anche in area avversaria con pericolosità". Voto 6,5 .

Musah : "Diligente sulla fascia destra, entra in un paio di occasioni pericolose. Salva un gol quasi fatto con una giocata volante". Voto 6 .

Reijnders : "Regista davanti la difesa, non gioca nella sua solita zolla e perde lucidità nelle scelte. Nella ripresa si alza come trequartista". Voto 5,5.

Pobega : "Viene innescato splendidamente da Reijnders ma si fa recuperare proprio al momento di battere a rete. Commette molti errori in fase d’impostazione". Voto 5 .

Chukwueze : "Si fa notare in primis per un intervento difensivo. Poi si crea la grande occasione con un tiro a giro". Voto 5,5 .

Giroud : "Una grandissima occasione sprecata a tu per tu con Kobel. A secco di gol da oltre un mese ". Voto 5 .

Okafor : "Una folata in cui mette in apprensione la difesa giallonera". Voto 6.

R. Leão : "Si accende ad intermittenza, ma quando indossa i monopattini è complicato fermarlo. Nel finale di primo tempo mette in affanno la difesa del Borussia, nella ripresa è sempre il più pe ricoloso". Voto 7 .

Mister Pioli: "Costretto a schierare un centrocampo atipico per gli infortuni, il suo Milan non trova il gol per la seconda gara di fila". Voto 6.