Pagelle Bologna-Milan, i voti della Gazzetta: Calabria, gol e incursioni

Le pagelle di Bologna-Milan 2-4, partita del 9° turno della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Bologna-Milan 2-4, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022, con voti e giudizi dei rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Migliore in campo nella fila del Diavolo, voto 7, è Ismaël Bennacer: "Entra tardi in partita, nel primo tempo passa da destra a sinistra senza molta differenza, mentre Tonali cuce in ogni parte del campo. Poi, nel momento del bisogno si spende in copertura e nel finale crea spazi e il gol salva-squadra".

Dietro il franco-algerino, nelle pagelle di Bologna-Milan del 'Dall'Ara', troviamo quattro calciatori rossoneri che prendono 6,5. Si parte da Ciprian Tatarusanu: "Si scalda con un tiro centralissimo di Hickey. Neutralizza Arnautovic con un’uscita a terra, poi Ibra lo tradisce e sul gol del pari può fare poco. Nel finale è ancora super sull’austriaco". Si prosegue con Davide Calabria: "Il gol che taglia le gambe al Bologna e altre incursioni. Il gioco degli scambi in velocità con Castillejo funziona meno e lui deve correre. Saldo nel finale, con personalità".

Voto 6,5, quindi, anche per Sandro Tonali ("Protagonista assoluto a centrocampo per un tempo, poi viene richiamato in panchina da Pioli, perché sul 2-0 e in superiorità numerica la partita sembra chiusa. Errore ...) e Rafael Leao ("Una cavalcata da fuoriclasse, anche se sul gol c’è la collaborazione di Skorupski. La differenza rispetto al recente passato è l’attenzione in fase difensiva. Nel finale cala". Nelle pagelle di Bologna-Milan, quindi, spazio alle sufficienze.

Voto 6 per il tecnico rossonero, Stefano Pioli: Compie probabilmente l’errore di credere chiusa la partita e anche lui viene preso di sorpresa dal Bologna. Cerca di porre rimedio con i cambi che non incidono moltissimo. Alla fine però si prende i tre punti". Con l'allenatore, anche Simon Kjaer ("Parte in grande controllo, però non è nella sua serata migliore e solo all’inizio cerca qualche lancio alla Maignan. Sul 2-2 del Bologna, tenta la chiusura disperata, senza successo") e Fodé Ballo-Touré ("Un passo avanti rispetto a Porto. Produce una grande quantità di cross, non tutti utili. Si prende un pestone che non ha conseguenze e coglie il rosso di Soriano").

Ma anche Rade Krunic ("Trova l’espulsione generosa di Soumaoro e indirizza la partita sulla corsia giusta, per il resto non produce molto. Il posto da vice Brahim Diaz è ancora vacante"), Zlatan Ibrahimovic ("Innesca Leao e cerca il tap-in di testa ma Skorupski c’è. Bologna non gli porta fortuna: rigore sbagliato lo scorso anno, autogol questa volta. Si fa perdonare sigillando una partita pazza") ed Olivier Giroud ("E venne il tempo dell’esperimento: dentro al posto di Krunic, gioca i primi minuti con Ibrahimovic. Sale altissimo su cross di Bennacer e costringe Skorupski a una gran parata").

Quindi, nelle pagelle di Bologna-Milan 2-4, le note dolenti. Voto 5,5, infatti, per Fikayo Tomori ("Le solite giocate d’anticipo, però sembra uno dei più sperduti nei momenti di pressione del Bologna. Il pareggio arriva dalla sua parte, anche se non è il solo colpevole"), Alexis Saelemaekers ("Staffetta con Castillejo, che esce acciaccato dopo 45 minuti, ma sulla fascia il risultato non migliora. Il suo marchio di fabbrica, accelerazioni continue, questa volta non si vede") e Tiémoué Bakayoko ("Entra al posto di Tonali all’inizio del secondo tempo e si fa vedere più che altro con la penetrazione in area e la palla recapitata a Bennacer che si inventa un gran gol. In mezzo, non molto").

Infine, medesimo voto, 5,5, ma palma di peggiore in campo, per Samu Castillejo: "Fatica per 45' dopo la bella prova di una settimana fa col Verona. Non riesce a prendere le misure a Hickey che spesso diventa pericoloso e costringe Calabria al superlavoro. Esce per un guaio al flessore sinistro".