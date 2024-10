Emerson Royal: Dalla sua parte soffre parecchio. Preso in mezzo da Grimaldo e Wirtz, quando è puntato non ci mette una pezza. L'impegno non basta. Voto: 5

Tomori: Ancora preferito a Pavlovic, perde Boniface quando segna in fuorigioco e sul gol decisivo non ci mette una pezza. Benino in impostazione. Voto: 5,5

Gabbia: Terza di fila da titolare, con la solita grinta. Boniface è un brutto cliente e, anche se gioca con personalità, stavolta un po' patisce. Voto: 6

Theo Hernandez: Concede troppi metri di spazio alle avanzate di Frimpong. Primo tempo frenato e deludente; più coraggiosa la ripresa con la traversa colpita. Voto: 5,5

Fofana: Imposta, senza dimenticare di interdire. In mezzo recupera, vince diversi corpo e corpo e conclude. Sempre in partita: da applausi. Voto: 7

Loftus-Cheek: Torna titolare e fa il mediano. Pochi palloni giocati e pochi inserimenti fino all'ultimo, quando va vicino al pari e chiede un rigore. Voto: 5,5

Pulisic: Al primo spunto costringe al giallo Garcia, poi chiama alla parata Hradecky. In mezzo tante rincorse, qualche pausa e un assist a Reijnders. Voto: 6 (Chukwueze: Entra per dare la scossa e fa poco. Non è la prima volta che succede. Il super Chukwueze del pre campionato è già un ricordo lontano. Voto: 5,5)

Reijnders: Sciupa subito una buona chance e, avanzato sulla trequarti, è meno incisivo. Nella ripresa non trova il pari da ottima posizione. Voto: 5,5

Leao: Lavora in fase di non possesso, ma in avanti si vede poco. Più vivo nella ripresa quando prova spesso la giocata senza far male. Voto: 5,5

Abraham: Gara non facile nella morsa della difesa del Bayer. Lotta, difende qualche pallone e reclama un rigore. Esce stanco e acciaccato. Voto: 6 (Morata: In campo per l'ultima mezz'ora, mette tutto quello che ha. Un colpo di testa parato, un quasi-gol in pressione sul portiere e un tiro a fil di palo. Voto: 6,5).

Mister Fonseca: Parte con lo stesso modulo, ma con baricentro più basso. Il Bayer domina un'ora, poi il Milan esce fuori e meriterebbe di più. Solo 2 cambi. Voto: 5,5