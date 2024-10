Emerson Royal : Soffre molto chi gravita dalla sua parte: c’è Grimaldo, ci passa Wirtz, si allarga Boniface. Poca roba anche in fase di spinta. Voto: 5

Tomori : Si perde Boniface sul gol poi annullato, posizionato male su Wirtz prima del gol tedesco. Si pensava giocasse Pavlovic e forse non era una brutta idea. Deve pensare più all’uomo da marcare che al resto. Voto: 4,5

Loftus-Cheek : Schierato in mediana: fatica nel contenere e nel costruire. Non è il suo ruolo. Pericoloso nel finale. Voto: 5

Reijnders : Insolitamente impreciso tecnicamente e poco coraggioso, come quando ha la palla dell’1-1 e, invece di tirare, temporeggia. Deve mostrare il suo livello anche in fase di finalizzazione. Voto: 5

Leao : Quando punta, salta quasi sempre l’uomo. Doveva essere meno timido anche lui... In fase difensiva sta crescendo e lo ha confermato anche ieri. Presenti le solite imprecisioni sui cross. Voto: 6

Abraham : Gli arrivano tanti lanci lunghi, difficili da gestire. Con una spalla dolorante, si crea un’occasione e un possibile rigore non concesso. Voto: 6 ( Morata : Entra e spaventa due volte Hradecky, ma pesa troppo l’errore a porta vuota dopo la traversa di Theo. Si dà da fare come sempre. Voto: 5,5 )

Mister Fonseca: Sceglie un tattica attendista che non paga perché il Milan soffre comunque tantissimo. La sua squadra si accende solo dopo l’1-0: si poteva osare di più sin da subito? Non lo ha fatto neanche lui con i cambi: tutti ruolo per ruolo, senza tentare i quattro attaccanti. Voto: 5,5