Pagelle Atalanta-Milan, i voti del CorSport: Kjaer gioca da professore

Le pagelle di Atalanta-Milan 0-2, ultima della Serie A 2020-2021. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Atalanta-Milan 0-2, gara della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Migliore in campo nella fila rossonere è stato Franck Kessié, voto 8,5: "Sul primo dischetto si posa un pallone che nasconde una stagione intera, un mucchio di milioni e un risultato che il Milan rincorre da 7 lunghi anni. Ci vogliono forza, coraggio e personalità e questo ragazzo ha tutto questo. Batte quel rigore e porta in vantaggio il Milan. Sul secondo dischetto invece si posa il successo definitivo, la liberazione finale, e non sbaglia nemmeno quello. Ma anche tutta la sua partita è da grande giocatore, da leader puro. Fra l'altro, parte da un suo tocco per Calhanoglu l'azione del primo rigore".

Quindi, voto 7 per il tecnico rossonero, Stefano Pioli ("Merita la Champions, merita i complimenti") e per il difensore centrale danese Simon Kjaer: "Controlla Zapata, che nel primo tempo non arriva mai al tiro. La gestione di tutta la difesa è da professore". Ben sei calciatori del Diavolo, poi, prendono una sufficienza piena nelle pagelle di questo Atalanta-Milan, ultima fatica del campionato per i rossoneri.

Voto 6,5, dunque, per Gigio Donnarumma ("Uscite alte e basse, sempre sicuro"), Davide Calabria ("Duello pari con Gosens ed un ottimo lavoro difensivo"), Fikayo Tomori ("Esce dalla linea difensiva per marcare Malinovskyi a cui concede poco") e Theo Hernández ("Quaranta minuti di difficoltà, soprattutto sul piano mentale. Non apre mai il gas, sta dietro a duellare con Mæhle e quando ha la possibilità di far partire l'azione, sbaglia il tempo o la misura del passaggio. In quei 40' il Milan non gioca il suo calcio, ma quello che ricorda un po' l'Inter, il lancio lungo. Invece, appena si ricorda che è diventato forte con il palleggio, ecco lo spunto di Theo. Due scambi prima di essere atterrato da Mæhle per il rigore che piega la gara").

Ma 6,5 anche per Soualiho Meite ("È il cambio che rivitalizza il centrocampo rossonero, finalmente un sostegno per Kessié. L'azione che porta al palo di Leao è tutta sua, di forza e tecnica") e Rafael Leao ("Gli arrivano solo lanci lunghi, imprecisi, e spesso quando ha due uomini addosso. Sull'unico pallone buono, in profondità, del primo tempo, salta Romero che lo stende poco oltre la metà campo. Sull'assist stupendo di Meite brucia ancora Romero, con uno scavetto supera Gollini ma la palla va sul palo").

Sufficienza, voto 6, quindi per Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz, Rade Krunic e Hakan Calhanoglu. Peggiore in campo, invece, nella fila del Diavolo secondo le pagelle di Atalanta-Milan è Ismaël Bennacer, voto 5: "Sente troppo questa partita, per la tensione sbaglia un passaggio dietro l'altro. Il controllo di Pessina è efficace, ma non giustifica tutti quegli errori. Continua a sbagliare nella ripresa e Pioli alla fine si decide a sostituirlo". Le dichiarazioni post-partita di Paolo Maldini >>>