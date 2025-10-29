PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Atalanta-Milan, i voti di Tuttosport: Maignan salva nel finale. Modric sbaglia

PAGELLE MILAN

Pagelle Atalanta-Milan, i voti di Tuttosport: Maignan salva nel finale. Modric sbaglia

Le pagelle di Atalanta-Milan 1-1, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco voti e giudizi dei rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola
Daniele Triolo Redattore 

Pagelle Tuttosport AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia

Le pagelle di Atalanta-Milan 1-1, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA