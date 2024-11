Monza-Milan, Daniel Maldini impressiona: ecco le sue pagelle

Tuttosport: "Parte da sinistra, svaria su tutto il fronte d’attacco ed è imprendibile per gli avversari. Mezzo punto in meno per il cross che si divora calciando a lato un rigore in movimento (16' pt). Colpisce pure un palo, ma Djuric - che lo lancia - è in fuorigioco". Voto: 6,5.