Milan-Stella Rossa 1-1, le pagelle: Donnarumma pazzesco, Romagnoli insicuro

Milan-Stella Rossa, i voti di Gazzetta

‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, ha stilato le pagelle dei giocatori rossoneri dopo Milan-Stella Rossa. Pochi dubbi sul migliore in campo: Gianluigi Donnarumma, voto 7,5. Il portiere classe 1999 ha compiuto una parata miracolosa sul sinistro in spaccata di Sanogo, tenendo di fatto in piedi la sua squadra. Gran parte del merito per la qualificazione è da attribuire a lui. Facile da individuare anche il peggiore in campo: Alessio Romagnoli, voto 5. Il capitano è l’ombra di se stesso da diverse partite e si mostra spesso insicuro e fuori posizione. Ha giocato tanto, forse avrebbe bisogno di tirare un po’ il fiato.

Per il resto, pochi hanno ricevuto la sufficienza piena. Tra questi Franck Kessie (6,5), che trasforma in maniera ineccepibile un calcio di rigore e mette spesso una pezza agli strappi evidenziati dal Milan. Buona anche la prova di Fikayo Tomori (6), tranquillo e sfacciato in diverse occasioni. Stesso voto anche per Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Krunic. Lo svedese rimette in piedi un Milan senza idee e cerca di ispirare i compagni, più che cercare la via della rete. Il francese invece, ritrova la sua ‘confort zone’ e amministra. Il bosniaco gioca dappertutto e dove serve, ma senza grande efficacia. Per il resto due 5,5 (Castillejo e Meite) e una sfilza di 5 che non risparmia nessuno. Attenzione intanto alle manovre di mercato del Milan: occhi sul nuovo Neymar >>>