Ruben Loftus-Cheek (centrocampista AC Milan), qui in gol durante Liverpool-Milan | (Getty Images)

Milan, Loftus-Cheek è stato uno dei protagonisti della vittoria rossonera contro il Liverpool. Per il centrocampista inglese, ancora una volta titolare nella mediana di Allegri, un gol e tantissime ripartenze a campo aperto, dimostrando di essere già in forma e di avere una grande gamba, tutte qualità perfetto per il nuovo allenatore rossonero. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato la partita di Loftus-Cheek. Ecco le sue pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA