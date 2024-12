Milan, Liberali: spunti e giocate interessanti. Quale futuro lo attende?

Milan, Liberali ha fatto il suo debutto ieri sera a San Siro con il Milan de grandi. In una partita negativa contro il Genoa, finita sotto i fischi e le proteste di San Siro, il talento rossonero non ha tremato e in poco meno di 60 minuti in campo ha fatto vedere delle cose molto interessanti. Il fantasista del Diavolo è stato utilizzato da trequartista da Paulo Fonseca. Dopo un inizio poco brillante e timido, Liberali si è sciolto cercando sempre la giocata e il passaggio in verticale. Grande personalità per un giocatore al suo esordio assoluto in Serie A e con la prima squadra del Milan. Certo ha anche sbagliato, ma è normale per un giocatore di 17 anni all'esordio da titolare a San Siro. Ora il quesito più importante è solo uno: quale sarà il suo futuro con il Milan? Ecco le sue pagelle dai quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA