Milan, Leao spacca partite: un ruolo chiave. E i numeri dicono…

Milan-Verona 1-0, una partita ostica per i rossoneri che sono riusciti ad accorciare sulla Lazio e sul quarto posto. Questo basta e avanza al momento al Diavolo. Servivano solo i tre punti. Il Milan ha provato e riprovato, soprattutto nella ripresa. I cambi di Conceicao, come al solito, hanno cambiato la gara. Rafael Leao, entrato al posto di Riccardo Sottil, ha regalato l'assist perfetto per il gol di Gimenez e ha spaccato del tutto la partita con il suo ingresso in campo. Ecco le pagelle di Leao dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA