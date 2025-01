Milan, i tifosi stroncano Musah: “Da licenziamento! Mai più a Milanello”

Dinamo Zagabria-Milan 2-1, una partita pessima dei rossoneri che hanno giocato malissimo e sono caduti in Champions League. Una sconfitta amara non solo perché i rossoneri dovranno giocare i playoff contro Juventus o Feyenoord (sorteggi domani), ma perché, in caso di passaggio del turno, il Milan prenderebbe Arsenal o Inter. Un cammino che si fa improvvisamente impervio. Yunus Musah, centrocampista rossonero, si è fatto espellere nel primo tempo con un doppio giallo banale: uno per tirare su un avversario, l'atro con un fallo inutile, a palla praticamente recuperata. Ecco i suoi voti e le sue pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA