Nel corso di Milan - Girona , Emerson Royal ha subito un infortunio dopo pochissime decine di secondi. Il terzino brasiliano, infatti, senza nemmeno venire colpito, si è accasciato a terra per quello che sembrava essere un infortunio muscolare. Ed effettivamente, come abbiamo già scritto nella serata di ieri, anche alla nostra redazione risulta essere un problema al polpaccio, che per altro lo ha costretto a lasciare lo stadio in stampella all'inizio del secondo tempo.

Non solo, perché Emerson Royal come noto era stato schierato titolare nonostante le voci relative ad un suo possibile addio. Sulle sue tracce c'erano infatti il Galatasaray, l'Everton e il Fulham. L'infortunio, però, potrebbe aver complicato i piani per la cessione, anche perché ora è difficile che qualcuno investa su un giocatore non in grado di dare da subito il proprio contributo. Un aspetto che ha fatto infuriare i tifosi sui social non tanto con il brasiliano, quanto con la società.