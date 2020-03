Milan-Genoa, le pagelle del CorSport: Theo Hernández, che lacune difensive

NEWS MILAN – Ieri pomeriggio, a ‘San Siro‘, si è disputata Milan-Genoa, recupero della 26^ giornata di Serie A, terminata con la vittoria esterna, 1-2, del Grifone di Davide Nicola. Queste, dunque, le pagelle del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola con voti e giudizi dei calciatori rossoneri all’indomani della 10^ sconfitta in campionato.

Asmir Begović 5,5: non ha responsabilità diretta sui gol incassati;

Andrea Conti 5: appena passabile in spinta, ma sbanda quando viene puntato (dal 46′ s.t. Davide Calabria s.v.: ultimo inutile cambio);

Matteo Gabbia 5: Kjaer non recupera e lui gioca la terza gara consecutiva. Comincia male, perdendo Pandev, e non si riprende più;

Alessio Romagnoli 5,5: non è coinvolto in prima persona sui gol incassati, ma capisce poco dei movimenti degli attaccanti rossoblu;

Theo Hernández 4: conferma le sue enormi lacune difensive. A cui aggiunge anche un atteggiamento da allenamento;

Franck Kessié 4,5: dorme sonni profondi e Cassata raddoppia. Per il resto, vaga per il campo senza costrutto e senza logica;

Ismaël Bennacer 5: perché non va a chiudere su Sanabria? Ma è solo il primo di una lunga serie di errori;

Samu Castillejo 5: una sorta di buco nero, visto che quando il pallone finisce tra i suoi piedi, la manovra si incaglia. Solo 3 cross su 14 e 26 palloni persi;

Hakan Çalhanoglu 5: Ibra lo mette davanti a Perin e lui gli calcia addosso. Sempre sotto ritmo, sostituito quando diventa controproducente (dall’11 s.t. Giacomo Bonaventura 6: entra con lo spirito giusto, a differenza della maggioranza dei suoi compagni. Innesca il gol di Ibrahimović e dà sprint al gioco);

Ante Rebić 4,5: svogliato, inconcludente, pare perfino disinteressato. Una giornata storta può starci, ma così no (dal 12′ s.t. Rafael Leão 5,5: deve andare ad affiancare Ibra in fase di non possesso, ma non tira mai in porta);

Zlatan Ibrahimović 6: un erroraccio e mezzo davanti a Perin, ma gli urlacci contro i compagni dimostrano che lui con lo spirito era dentro la gara. Di testa le prende quasi tutte;

All. Stefano Pioli 4,5: con tutto quello che è accaduto in settimana, le colpe non possono essere tutte sue. Certo non trasmette il messaggio corretto ai giocatori, che con la prestazione di ieri l’hanno tradito. Al termine del match, poi, Pioli ha parlato così ai microfoni di ‘DAZN‘: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

