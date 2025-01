Juventus-Milan 2-0, i rossoneri non sono scesi in campo nel secondo tempo della partita e hanno buttato via la possibilità di avvicinarsi al quarto posto. Anzi, i bianconeri hanno allungato in classifica con il Milan che si trova ora all'ottavo posto, dietro anche a un Bologna in netta ripresa. A centrocampo i rossoneri sono scomparsi nella ripresa, sovrastati da Thuram e Locatelli a livello fisico e mentale. Reijnders, Fofana, Musah e Bennacer non si sono sentiti in campo. Tutto questo si è anche riversato in difesa e in attacco, dopo i rossoneri hanno faticato tantissimo nel secondo tempo. Ecco i voti di Fofana dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA