Milan, il commento della partita di Pulisic con gli USA

Nella notte italiana la nazionale degli Stati Uniti ha sfidato in amichevole l'Oman. Christian Pulisic è sceso in campo con la fascia di capitano al braccio. L'esterno del Milan ha giocato solo il primo temp. Buona cosa per Pioli in vista del derby di sabato. A valutare la sua partita con gli USA è stato il sito americano sportivo ESPN. Ecco la traduzione del commento della sua partita.

"Non è stata una partita memorabile, né una vetrina in cui mettersi in mostra per Pulisic, che non è riuscito ad influenzare il gioco come sa fare. È stato sostituito da Aaronson all'intervallo, come parte del piano prestabilito".