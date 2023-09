Milan, il commento della partita di Musah con gli USA

Nella notte italiana la nazionale degli Stati Uniti ha sfidato in amichevole l'Oman. In campo per tutta la partita anche Yunus Musah, centrocampista del Milan. Il rossonero non ha ancora visto tanti minuti in campo con la maglia rossonera, ma potrebbe essere un valido elemento per Stefano Pioli durante tutta la lunga stagione. A valutare la sua partita con gli USA è stato il sito americano sportivo ESPN. Ecco la traduzione del commento della sua partita.