Milan-Bologna, le pagelle della Gazzetta: Calha una certezza, Ibra un leader

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dalle pagine della Gazzetta dello Sport ecco le pagelle (qui le nostre) dei rossoneri vittoriosi ieri sera 5-1 contro il Bologna.

Il migliore in campo per il Milan è Hakan Calhanoglu che prende 7,5 esattamente come Stefano Pioli. Il turco è in splendida forma e ieri ha segnato il suo settimo gol in campionato (nono stagionale, record col Milan). Sfilza di 7 in pagella poi per molti altri. Da Ibrahimovic, leader della squadra, a Theo Hernandez, passando per Bennacer, Kessie, Saelemaekers e Rebic.

Mezzo voto in meno, invece, per Romagnoli, Donnarumma, Calabria, e i subentrati Leao, Bonaventura e Krunic. Voto 6 per Kjaer meno lucido del solito, ma comunque positivo. Ovviamente nemmeno una insufficienza.

