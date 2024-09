Nations League: l'Italia batte la Francia per 3-1. Ecco le pagelle di Gianluigi Donnarumma, portiere azzurro ex Milan. Buona partita

Nations League, l'Italia riparte dopo il bruttissimo Europeo. La squadra di Luciano Spalletti batte 3 a 1 la Francia in rimonta, convincendo, specialmente nella ripresa. In campo anche molti giocatore del Milan ed ex rossoneri. Gianluigi Donnarumma, portiere azzurro ed ex del Diavolo, ha giocato una buona partita nonostante il gol subito. Ecco i voti e le pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani.