LIVE – Milan-Monza, la diretta testuale del match di San Siro

Diramate da pochi minuti le formazioni ufficiali di questo Milan-Monza: vediamole insieme!

MILAN (4-2-3-1): A. Donnarumma; Calabria, Duarte, Bellodi, Theo Hernandez; Bennacer, Kessiè; Maldini, Paquetà, Roback, Ibrahimovic. All. Pioli.

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Bellusci, Paletta, Sampirisi; Armellino, Barberis, D’Errico; Chiricò; Finotto, Maric. All. Brocchi.

Si tratta del primo match del Milan a San Siro per la stagione 2020-2021: c’è tanta attesa per testare i progressi della squadra meneghina e, presumibilmente, per vedere i primi minuti di Brahim Díaz, ultimo acquisto nel calciomercato estivo. Restate con noi per non perdervi neanche un’azione di Milan-Monza!

ULTIME NOTIZIE LIVE MILAN – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti a San Siro dove tra poco, alle ore 20:45, andrà in scena Milan-Monza, amichevole di prestigio tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i brianzoli di Cristian Brocchi, ex giocatore ed ex tecnico del Diavolo.

