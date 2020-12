Sparta-Milan, formazioni ufficiali: così in campo in Europa League | News

Sparta Praga-Milan, formazioni ufficiali: gli schieramenti in campo

SPARTA PRAGA-MILAN FORMAZIONI UFFICIALI – Quasi tutto pronto, a ‘San Siro‘, per Sparta Praga-Milan, gara della 6^ ed ultima giornata del Gruppo H di Europa League.

Lo scorso 29 ottobre, a ‘San Siro‘, nella partita andata del raggruppamento, i rossoneri si imposero 3-0 grazie alle reti di Brahim Díaz, Rafael Leão e Diogo Dalot. Fu un dominio totale da parte del Diavolo.

La classifica del Gruppo H, attualmente, vede il Lille primo con 11 punti ed il Milan al secondo posto con 10. Segue lo Sparta Praga a 6. Celtic ultimo con un solo punto. Lille e Milan sono già qualificate ai sedicesimi di finale: resta soltanto da capire l’ordine di arrivo nel girone.

I tecnici delle due squadre, Václav Kotal e Stefano Pioli hanno da poco comunicato le formazioni ufficiali con cui scenderanno in campo i cechi ed i rossoneri sul terreno di gioco di Praga. Fascia da capitano per i rossoneri per Andrea Conti.

Sparta Praga-Milan, formazioni ufficiali: vediamole insieme!

SPARTA PRAGA – In attesa

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Kalulu, Duarte, Dalot; Krunic, Tonali; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo. All. Pioli

