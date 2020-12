Sassuolo-Milan, formazioni ufficiali: così in campo al ‘Mapei Stadium’

Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: ecco gli schieramenti

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Quasi tutto pronto, al ‘Mapei Stadium‘, per Sassuolo-Milan, gara della 13^ giornata della Serie A 2020-2021.

L’ultimo confronto tra Sassuolo e Milan, disputatosi lo scorso 21 luglio 2020, è terminato 1-2 per i rossoneri di Stefano Pioli. In quella circostanza, doppietta di Zlatan Ibrahimović per il Diavolo e rete di Francesco ‘Ciccio’ Caputo su rigore per i padroni di casa.

Il Milan, attualmente, è primo in classifica con 28 punti, frutto di 8 vittorie e 4 pareggi ed è reduce dal 2-2 di ‘Marassi‘ contro il Genoa, in rimonta. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi, invece, è sesto in classifica, con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi ed una sola sconfitta.

Roberto De Zerbi e Stefano Pioli, tecnici dei neroverdi e dei rossoneri, hanno da poco comunicato gli schieramenti con cui Sassuolo e Milan scenderanno in campo al ‘Mapei Stadium‘ alle ore 15:00.

Sassuolo-Milan, formazioni ufficiali: vediamole insieme!

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogério; Bourabia, Lopez; Berardi, Djuričić, Traoré; Defrel. A disposizione: Pegolo, Chiricheș Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Obiang, Boga, Caputo, Raspadori, Haraslin. Allenatore: De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Brahim Díaz; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Musacchio, Krunić, Castillejo, Hauge, Colombo, D. Maldini, Roback. Allenatore: Pioli.

