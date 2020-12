Sampdoria-Milan, formazioni ufficiali: così in campo a Marassi | Serie A News

Sampdoria-Milan, le formazioni ufficiali: gli schieramenti al ‘Ferraris’

SAMPDORIA-MILAN FORMAZIONI UFFICIALI – Quasi tutto pronto, allo stadio ‘Luigi Ferraris‘ di Genova, per Sampdoria-Milan, gara valida per la 10^ giornata della Serie A 2020-2021.

L’ultimo confronto tra Sampdoria e Milan, disputatosi lo scorso 29 luglio 2020, è terminato 1-4 per i rossoneri di Stefano Pioli, grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimović ed alle reti di Hakan Çalhanoğlu e Rafael Leão. Tanto lo svedese quanto il portoghese, però, saranno assenti nel match di stasera.

La Sampdoria, attualmente a metà classifica, cerca il riscatto in campionato dopo aver rimediato appena 2 punti nelle ultime 4 gare ed aver patito, in Coppa Italia, l’eliminazione da parte del Genoa nel derby della Lanterna. Il Milan, invece, cerca un altro successo in trasferta per ristabilire il distacco in vetta alla classifica su Juventus e Inter, entrambe vittoriose nelle partite giocate ieri.

Claudio Ranieri e Stefano Pioli, tecnici di Sampdoria e Milan, hanno da poco comunicato gli schieramenti con cui scenderanno in campo blucerchiati e rossoneri a ‘Marassi‘.

Sampdoria-Milan, formazioni ufficiali: vediamole insieme!

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszyński, A. Ferrari, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Letica, Colley, Yoshida, Regini, Rocha, Damsgaard, Léris, Ekdal, Verre, La Gumina, G. Ramírez. Allenatore: Ranieri.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Çalhanoğlu; Rebić. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Duarte, Dalot, Kalulu, Krunić, Mionić, Castillejo, Hauge, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

