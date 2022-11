Portogallo-Uruguay, le formazioni ufficiali: in panchina Rafael Leao | News

Tra pochi minuti Portogallo e Uruguay scenderanno in campo per disputare la partita valida per la 2^ giornata del Girone H. Da pochi minuti sono state rese note le formazioni ufficiali delle due nazionali. Da segnalare la scelta del c.t. Fernando Santos di far partire dalla panchina il milanista Rafael Leao per la seconda partita consecutiva. Chissà se il portoghese riuscirà ad essere decisivo a partita in corso come contro il Ghana. Intanto di seguito le formazioni ufficiali.