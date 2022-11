Portogallo-Ghana, le formazioni ufficiali: Leao parte dalla panchina | News

Alle 17.00 italiane il Portogallo affronterà il Ghana al Mondiale. Sarà la gara d'esordio per la nazionale lusitana, arrivata in Qatar come una delle pretendenti per la vittoria finale. Sono state rese note le formazioni ufficiali delle due selezioni. Tra le fila dei portoghesi non compare nelle scelte dal primo minuto il rossonero Rafael Leao, al quale è stato preferito Joao Felix. Ecco, di seguito, le formazioni dei due c.t.