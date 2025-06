Norvegia-Italia, formazioni ufficiali: Spalletti se la gioca così

Alle 20:45, all’Ullevaal Stadion di Oslo, si gioca Norvegia-Italia, match valido per il gruppo I delle qualificazioni Mondiali 2026. La squadra guidata da Stale Solbakken è in testa al girone a punteggio pieno, mentre quella di Luciano Spalletti inizierà proprio con questa sfida il cammino nelle qualificazioni. Una gara complessa per gli azzurri viste le tante assenze, specialmente in difesa. Ecco le formazioni ufficiali.