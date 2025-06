Italia, Spalletti perde Acerbi: chi al suo posto? Salgono le quotazioni di Gabbia

In casa Azzurri continua a far discutere il caso Acerbi. Il rifiuto del difensore nerazzurro ha alzato qualche polemica, ma, intanto, Luciano Spalletti deve capire come sostituire il giocatore di Simone Inzaghi. In vista c'è la delicata sfida contro la Norvegia e il ct deve scegliere un degno sostituto.