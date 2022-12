Marocco-Portogallo, le formazioni ufficiali: Ronaldo e Leao out

Il CT del Portogallo Fernando Santos ha deciso di lasciare in panchina Cristiano Ronaldo e Rafael Leao per il match tra Marocco e Portogallo

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Marocco-Portogallo, terzo quarto di finale in programma ai Mondiali di Qatar 2022. I Leoni dell'Atlante sono la vera sorpresa di questa competizione iridata e, guidati da Ziyech, vanno a caccia di una semifinale che sarebbe storica. Dopo il successo contro la Spagna gli uomini del CT Walid Regragui proveranno a far cadere un'altra big. Dall'altra parte il Portogallo si presenta ancora con assenze importanti. Il CT Fernando Santos, infatti, decide di fare un'altra scelta coraggiosa, lasciando in panchina tanto Cristiano Ronaldo, quanto Rafael Leao. Da invece fiducia a quel Goncalo Ramos autore di una clamorosa tripletta nel 6-1 rifilato alla Svizzera.