Portogallo-Svizzera, le formazioni ufficiali: Leao e Ronaldo in panchina

Cristiano Ronaldo e Rafael Leao sono stati esclusi dagli undici titolari scelti dal c.t. Santos per la sfida tra Portogallo e Svizzera

Sono state rese note le formazioni ufficiali della partita tra Portogallo e Svizzera. La gara è in programma alle 20.00 italiane ed è valida per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Chi vincerà affronterà ai quarti di finale il Marocco che, a sorpresa, ha eliminato questo pomeriggio la Spagna di Luis Enrique. Ecco, dunque, le scelte di formazioni dei commissari tecnici Fernando Santos e Murat Yakin.