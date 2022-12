Serie A Femminile – Sassuolo-Milan 0-1: vittoria risicata delle rossonere | LIVE NEWS

GOL DEL MILAN! Subito la rete delle rossonere che passano in vantaggio con Asllani. Cross dalla trequarti di Mascarello, l'attaccante numero 9 anticipa il portiere e insacca in rete!

Occasione per il Milan! Un tiro improvviso di Piemonte dalla distanza stava per sorprendere Lonni. Tiro molto debole rasoterra, ma abbastanza angolato che ha costretto l'estremo difensore del Sassuolo ad allungarsi e mettere in angolo. Dal successivo corner, nessun occasione pericolosa creata dalle rossonere.

Perde palla a centrocampo Piemonte che favorisce la ripartenza di Clelland. L'attaccante trova Goldoni che calcia dal limite, ma la sfera viene deviata in angolo. Dal corner, il Sassuolo non crea pericoli alla difesa del Milan.

Occasione per il Sassuolo. Errore in disimpegno di Fusetti, Clelland tira a tira sul palo più lontano ma la palla esce fuori veramente di un niente. Neroverdi vicine al pareggio.

Sostituzione obbligatoria per il Milan. Esce Grimshaw per un problema alla caviglia sinistra, al suo posto entra Adami.

Occasione per il Sassuolo. Grande azione di Sciabica che lancia in porta Monterubbiano. Sola davanti a Giuliani, la calciatrice non centra la porta. Ancora un'occasione per le neroverdi, il Milan soffre.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo Stadio 'Enzo Ricci' dove tra poco, alle ore 14:30, andrà in scena Sassuolo-Milan partita della 12^ giornata della Serie A Femminile.