Milan-Torino, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Mazzarri

NEWS MILAN – Quasi tutto pronto, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro, per Milan-Torino, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Stefano Pioli e Walter Mazzarri, tecnici dei rossoneri e dei granata, hanno da poco comunicato le formazioni ufficiali delle due squadre. Vediamole insieme!

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Bennacer, Krunić, Bonaventura; Rebić, Piatek. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Kessié, Çalhanoglu, Paquetá, Suso, Rafael Leão, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincón, Lukić, Aina; Verdi, Berenguer, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Djidji, Laxalt, Singo, Adopo, Millico. Allenatore: Mazzarri.

In occasione di Milan-Torino di questa sera le due squadre ricorderanno Kobe Bryant, scomparso tragicamente domenica all’età di 41 anni. Per scoprire cosa accadrà a ‘San Siro‘, continua a leggere >>>

