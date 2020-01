Scomparsa Kobe Bryant, ci sarà solo una commemorazione prima di Milan-Torino

ULTIME NEWS MILAN – Come riporta l’agenzia ‘ANSA’, per Kobe Bryant non ci sarà il classico minuto di raccoglimento in Milan-Torino. Questa ipotesi, inizialmente presa in considerazione, è stata messa da parte a favore di una normale commemorazione. Il profilo Twitter rossonero scrive: “San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio”, probabilmente nella fase di riscaldamento. Fra le iniziative previste per l’occasione, sul maxischermo scorreranno inoltre foto di Bryant, e i messaggi dei tifosi con gli hashtag #semprekobe #legendsneverdie. Intanto ecco le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala su San Siro, continua a leggere >>>

