San Siro, il sindaco Sala: “Si deciderà entro poche settimane”

ULTIME NEWS MILAN – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ai microfoni di ‘Radio Deejay’, ha parlato del futuro di San Siro. Ecco le sue parole riportate da ‘Calcio e Finanza’: “San Siro? Sta andando un po’ meglio. Le squadre hanno capito che il tema di salvare San Siro non è un vezzo. Tenere quello spazio in parte anche come vestigia perché un monumento della città, ma soprattutto dedicarlo ad una serie di sport gratuiti che oggi non trovano spazio in città, faccio l’esempio dell’arrampicata, può non essere male. Ora la cosa che mi piace è che sono venuti da me e mi hanno mostrato delle soluzioni per cui l’area potrebbe essere molto verde e molto dedicata allo sport. Ora, se diventa la cittadella dello sport, tenendo conto del fatto che so benissimo che per rientrare degli investimenti devono fare hotel e uffici, se è una cosa che accontenta un po’ più loro e la città, si può fare», ha proseguito il primo cittadino di Milano. Vedo un percorso che sta migliorando, non voglio fermare il progresso ma deve essere nell’interesse di tutta la città. Deadline? Penso che non c’è formale, ma credo che ormai entro poche settimane, capisco anche che non è corretto. Non ho strategia di buttare palla avanti, Se una cosa va decisa, si decide”. Intanto il Milan è interessato a Rodrigo De Paul, ma per giugno: continua a leggere >>>

