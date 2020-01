Verso Milan-Torino, Pioli: “Partita importante contro un avversario agguerrito”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto i temi principali di Milan-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, ai microfoni di ‘RaiSport‘. Queste le dichiarazioni di Pioli: “Dobbiamo affrontare l’impegno con convinzione, determinazione, con un approccio diretto. Si tratta di una partita importane, contro un avversario di tutto rispetto che sarà determinato ed agguerrito. Formazione? Ci sarà qualche cambio: veniamo da un periodo in cui abbiamo giocato tanto, speso tanto: saranno determinanti gli ultimi allenamenti, di oggi e domani, per decidere l’undici iniziale. I risultati ora arrivano perché giochiamo con più attenzione e determinazione in entrambe nelle aree di rigore. Mercato? Venerdì si chiuderà, quindi sabato saremo noi, quelli definitivi, che dovranno fare un girone di ritorno ed una seconda parte di stagione all’altezza delle aspettative. Se saremo ancora gli stessi sabato? Non lo so”. Per le ultime di formazione, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android