Milan-Torino, le probabili formazioni: Pioli sceglie Rebic con Piatek

VERSO MILAN-TORINO – In vista della gara di domani contro il Torino per i quarti di finale di Coppa Italia, Stefano Pioli potrebbe scegliere come coppia d’attacco Rebic e Piatek. Sia Ibrahimovic, che Leao, infatti, potrebbero godere di un turno di riposo. Il 38enne svedese per una questione non affaticarsi troppo, mentre il portoghese perché a Brescia è apparso in ombra rispetto alle ultime gare. Scalpita Rebic, reduce da 3 reti nelle ultime due partite, mentre Piatek ha voglia di giocare e di mettere da parte le insistenti voci di mercato che lo vedono in uscita. Ecco le ultime sul Pistolero>>>

