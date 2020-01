Calciomercato Milan – Da eroi a esuberi: Suso saluta, Piatek in bilico

CALCIOMERCATO MILAN – Suso, Piatek e Paquetà. Non è passato molto tempo da quando questi 3 calciatori del Milan erano eroi della tifoseria rossonera per le loro prestazioni in campo. Ora sono praticamente esuberi e utili a fare cassa. A soli 5 giorni dalla fine della sessione di mercato invernale, lo spagnolo di Cadice è il più accreditato a salutare la compagnia per accasarsi al Siviglia.

Suso ha da tempo accettato la sua nuova destinazione che lo riavvicinerebbe a casa e lo riporterebbe in patria. L’intesa tra Milan e club spagnolo è molto vicina su una base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Affare da circa 20 milioni che permetterebbe ai rossoneri di fare un’importante plusvalenza nel 2021.

I rossoneri, poi, aspettano anche una chiamata da Londra per Krzysztof Piatek. Il polacco è sul mercato, ma partirà solo a titolo definitivo e se l’offerta dovesse essere soddisfacente. I 35 milioni investiti 12 mesi fa vanno protetti e il Milan lo lascerà partire solamente per una cifra che parte dai 30 milioni. Tottenham e Chelsea sembrano essere le squadre maggiormente interessate all’ex Genoa, visto l’infortunio di Kane da una parte e la cessione di Giroud dall’altra.

Da capire anche il futuro di Paquetà, autoesclusosi nella gara di Brescia di 3 giorni fa. Il brasiliano non è sereno, non sta passando un bel periodo, ma come scrive la Gazzetta è da escludere sia un’ipotesi PSG sia un possibile prestito al Flamengo. Potrebbero aprirsi nuove strade in questi ultimi giorni di mercato. Poi, da sabato inizierà un nuovo capitolo: quello dei rinnovi. Da Donnarumma a Bonaventura, passando per Romagnoli.. tutti della scuderia Raiola.

