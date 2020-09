Milan-Novara, la formazione rossonera: Ibrahimovic subito titolare!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic subito titolare. E’ questa la grande sorpresa nelle formazioni di Milan-Novara, prima gara stagionale dei rossoneri che si giocherà alle 17 a Milanello. Lo svedese partirà dal primo minuto a sorpresa, considerando che si sta allenando solo da pochi giorni a Milanello.

Milan, Ibrahimovic titolare

Per quanto riguarda il resto della formazione: A.Donnarumma in porta; Calabria, Duarte, Bellodi, Theo Hernandez in difesa: a centrocampo i due mediani Kessie e Bennacer, con Halilovic, Paqueta e Tonin alle spalle appunto di Ibrahimovic. Siamo solo alla prima amichevole della stagione, ma questa può essere già un’occasione per Paqueta, che dovrà iniziare subito forte a differenza di quanto fatto nell’annata precedente.

MILAN (4-2-3-1): A. Donnarumma; Calabria, Duarte, Bellodi, Hernández; Kessie, Bennacer; Halilovic, Paqueta, Tonin; Ibrahimovic.

L’amichevole

L’avversario è il Novara, squadra che milita nel campionato di Serie C con il dichiarato obiettivo della promozione in Serie A. La partita si disputerà sull’arco dei tre tempi da 20′ di gioco l’uno. Pioli dovrà però fare a meno di tanti calciatori impegnati con le rispettive selezioni Nazionali. Mancheranno infatti Gigio Donnarumma, Simon Kjaer, Hakan Çalhanoglu, Ante Rebic, Matteo Gabbia, Tommaso Pobega, Alexis Saelemaekers, Daniel Maldini e Lorenzo Colombo.

