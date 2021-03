Milan-Manchester United, ecco le formazioni ufficiali | Europa League News

Le formazioni ufficiali di Milan-Manchester United, ritorno degli ottavi di finale di Europa League a 'San Siro'

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui, alle ore 21:00, scenderanno in campo a 'San Siro' il Milan di Stefano Pioli ed il Manchester United di Ole Gunnar Solskjær per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Vediamo insieme, dunque, le scelte dei due tecnici per il match. Ricordiamo che si parte dall'1-1 maturato all'andata ad 'Old Trafford' e che al Milan basterebbe un pareggio senza gol per accedere ai quarti di finale della competizione.