Milan-Lazio, formazioni ufficiali: così in campo a San Siro | Serie A News

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: ecco gli schieramenti

MILAN-LAZIO FORMAZIONI UFFICIALI – Quasi tutto pronto, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro, per Milan-Lazio, gara della 14^ giornata della Serie A 2020-2021.

L’ultimo confronto tra Milan e Lazio, disputatosi lo scorso 3 novembre 2019, è terminato 1-2 per gli ospiti in casa del Diavolo. Vantaggio biancoceleste con il colpo di testa di Ciro Immobile. Quindi, pareggio del Milan con l’autogol di Bastos, proteso nel tentativo di anticipare Krzysztof Piatek. Nel finale, rete decisiva di Joaquín ‘Tucu’ Correa per i capitolini.

Il Milan, attualmente, è primo in classifica con 31 punti, frutto di 9 vittorie e 4 pareggi in 13 giornate ed è reduce dal successo esterno, 1-2, contro il Sassuolo. La Lazio di Simone Inzaghi, invece, è ottava in classifica, con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Nell’ultima gara, ha battuto 2-0 il Napoli dell’ex rossonero Gennaro Gattuso allo stadio ‘Olimpico‘.

Stefano Pioli e Simone Inzaghi, tecnici dei rossoneri e dei biancocelesti, hanno da poco comunicato gli schieramenti con cui Milan e Lazio scenderanno in campo a ‘San Siro‘ alle ore 20:45.

Milan-Lazio, formazioni ufficiali: vediamole insieme!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Conti, Musacchio, Duarte, Frigerio, Hauge, Castillejo, Brahim Díaz, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Escalante, Luis Alberto, Marušić; Correa, Immobile. A disposizione: Strakosha, Alia, Armini, Hoedt, Franco, Adeagbo, D. Anderson, Cataldi, Akpa Akpro, A. Pereira, Caicedo, Muriqi. Allenatore. S. Inzaghi.

