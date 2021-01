Milan-Juventus, formazioni ufficiali: così in campo a San Siro | Serie A News

Milan-Juventus, ecco gli schieramenti ufficiali

MILAN-JUVENTUS FORMAZIONI UFFICIALI – Quasi tutto pronto, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro, Milano, per Milan-Juventus, gara della 16^ giornata della Serie A 2020-2021.

L’ultimo confronto tra Milan e Juventus, disputatosi lo scorso 7 luglio 2020, è terminato 4-2. ‘Vecchia Signora‘ sullo 0-2, ad inizio ripresa, con le reti di Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo. Rimonta, poi, pazzesca del Diavolo, avviata da un calcio di rigore di Zlatan Ibrahimović. Quindi, i gol di Franck Kessié, Rafael Leão ed Ante Rebić. Il tutto dal 62′ all’80’.

Il Milan, attualmente, è primo in classifica con 37 punti, frutto di 11 vittorie e 4 pareggi in 15 giornate ed è reduce dal successo esterno, 0-2, contro il Benevento. La Juventus, invece, è quinta in classifica, con 27 punti, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta (ma in 14 gare disputate). Nell’ultima gara, ha battuto 4-1 l’Udinese all’Allianz Stadium.

Stefano Pioli ed Andrea Pirlo, tecnici dei rossoneri e dei bianconeri, hanno da poco comunicato gli schieramenti con cui Milan-Juventus scenderanno in campo allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ alle ore 20:45.

Milan-Juventus, formazioni ufficiali: vediamole insieme!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Calabria, Kessié; Castillejo, Çalhanoğlu, Hauge; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Kalulu, Musacchio, Duarte, Frigerio, Brahim Díaz, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, C. Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Demiral, Di Pardo, McKennie, Portanova, Arthur, Fagioli, Kulusevski, Bernardeschi, Da Graca. Allenatore: Pirlo.

